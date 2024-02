Eamets: mitu sektorit on majanduslanguses pihta saanud, kes on aga võitjad?

Üle tuhande töötaja oli vähenemine veel laonduse ja veonduse abistavates tegevustes, posti ja kulleriteenuste pakkujate seas, maanteetranspordis ning üllatuslikult ka IKT teenuseid pakkuvate firmades. «Rekajuhtide vajaduse selge vähenemise põhjuseks on nii meie eksportiva tööstuse mahtude vähenemine kui sanktsioonide ning piiride sulgemise tõttu meie regioonis oluliselt vähenenud rahvusvahelised autoveod. IKT teenuseid iseloomustas aasta võrdluses küll müüginumbrite pea 20 protsendine suurenemine, kui kulude kiirem kasv tähendas seda, et kogukasumid vähenesid 39,2 protsenti ja see tõigi kaasa töötajate arvu vähenemise,» selgitas Eamets. IT sektori langust võib tema sõnul põhjendada idufirmade rahastamise probleemidega - tänu kõrgetele intressidele ei ole enam nii lihtne raha kaasata ja see on avaldunud koheselt ka koondamistes.