Eesti ei piirdu Tallinnaga: maal elades saab edukalt karjääri teha

Tööpuudus maapiirkondades on mitmetahuline probleem. Vaadates statistikat, on suurim murekoht Ida-Virumaa, Valgamaa ja Põlvamaa, kus tööstuse määr on vastavalt 14,1, 12 ja 9,2 protsenti. Töö puuduse korral kolitakse mõnda suuremasse linna või pealinna, mille tagajärjel hääbuvad maakohad, tühjenevad koolid ja kannatab väikepiirkonna majandus.

See ei pea aga nii olema, sest mitu suurettevõtet pakub kaugtöö võimalust, mis tähendab ühelt poolt, et töö pärast ei pea ilmtingimata pealinna kolima ja teisalt annab see rahu ja vaikust armastavale linnainimestele võimaluse maale elama asuda. Näiteks on Tele2 teenindus-coach Liis Jäger elanud terve oma elu Võrumaal, enda sõnul «täitsa metsa sees», ning on teinud, vaatamata peakontorist eemal elamisele, Tele2s suuri karjäärihüppeid.

Töökoht katab Tallinna majutuskulud

«Kandideerisin Tele2 Võru esinduse müügispetsialisti ametikohale seitse aastat tagasi. Esiteks oli Tele2-l väga hea maine ja töökoht tundus põnev, teiseks oli suur eelis asukoht, sest teist sellist tööd toona Võrus ei pakutud,» rääkis Liis. Pealinna kolimist on ta küll kaalunud, kuid maal elamise võlud on teda paiksena hoidnud. «Ma saan kodus välisuksest välja astudes olla värskes õhus ja looduse vaikuses. Siin pole müra, autosid ega tolmu ning ma tunnen, et puhkan ja taastun looduses paremini,» rääkis ta.