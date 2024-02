Swedbanki mobiilirakenduse populaarsus kasvab

2023. aasta detsembris kasutas Swedbanki mobiilirakendust Balti riikides üle kahe miljoni inimese. «Inimeste jaoks oluliste teenuste kolimine mobiilidesse on pöördumatu protsess ning pangad on selle juures vaieldamatult olnud suunanäitaja rollis. Swedbanki mobiilirakenduse kasutajate arvu pidev kasv näitab, et oleme suutnud arendada oma rakendust vastavalt klientide vajadustele,» ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.