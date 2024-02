Üürnik sai enne lepingu sõlmimist halva üllatuse, mis viis maakleri tarbijakaitse musta nimekirja

Lõppenud aasta 25. mail leppisid klient ja Eesti Seenekasvatuse OÜ all tegutsev kinnisvaramaakler omavahel kokku korteri üürimises, mille üür oli 400 eurot kuus. Klient maksis ka kõigepealt maakleritasu, mis oli samaväärne ühe kuu üüriga. See on tavapärane, et lepingu sõlmisel tuleb maaklerile maksta vahendustasu, mis on reeglina võrdne ühe kuu üüriga, kuid seekord maksis klient tasu juba enne lepingu sõlmimist.