ANALÜÜS ⟩ Meretuuleparkide toetusskeem pahandab maismaaparkide arendajaid

Plaan on riskantne, tähenduses, et kui me tulevikus nii palju tuuleelektrit ei vaja, siis tarbijana oleme ikkagi võtnud pikaks ajaks toetamise kohustuse. Näiteks meretuuleparkide puhul käib jutt suurusjärgust kaks-kolm miljardit eurot 20 aasta jooksul. Kui võtta kliimaministeeriumi välja toodud elektritarbimise «keskmine stsenaarium», siis oleks toetussumma 132,7 miljoni aastas ehk kokku 2,65 miljardit 20 aasta jooksul. Võrdluseks, samas mahus maismaatuuleparkide võimalikuks toetuseks on arvutatud 6,5 miljonit eurot aasta 12 aasta peale (toetusskeem on ajaliselt lühem), kokku 78 miljonit.