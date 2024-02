Elron loodab ennetada Lätis uute Škoda rongidega tekkinud muresid

Läti on juba kätte saanud sarnased uued Škoda rongid, nagu peaks sel aastal ka Eestisse jõudma, ent pooled Läti rongid veel reisijaid ei sõiduta, kuna rikkeid on palju. Elron loodab, et nende murede kordumist saab Eestis vältida, kirjutab ERR.