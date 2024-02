FOTO ⟩ Kelmid tõmbasid Bolti hästi viimistletud petukirjade lainesse

Esmaspäeval jõudsid paljude inimesteni e-kirjad, mis väitsid, et nende krediitkaardi kinnitamine Bolti rakenduses ebaõnnestus ja makse ei läinud läbi. Klientidel palutakse e-kirjas sisestada krediitkaardi andmed uuesti. «Kinnitame, et Bolt ei ole selliseid e-kirju saatnud ja tegemist on petuskeemiga. Palume inimestel mitte sisestada krediitkaardi andmeid e-kirjas saadud lingi kaudu,» teatas Bolti pressiesindaja.