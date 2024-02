POSTIMEHE OSTUKORV ⟩ Odavate toodetega Lidl valitseb jätkuvalt, aga hinnakäärid kasvavad

Kuigi toidukaupade hinnad on kiiresti tõusnud, on Postimehe ostukorvi hinnavõrdluse tulemused jaanuariga võrreldes üllatavalt stabiilsed. Lidl hoiab endiselt kindlalt liidripositsiooni, kus sama ostukorvi hind on langenud kuuga 55 eurolt ja 46 sendilt, 54 euro ja 25 sendi peale.

Teisele kohale on tagasi jõudnud Maxima 55 euro ja 84 sendi suuruse ostukorviga. Kuu aega tagasi oli Maxima samal positsioonil, aga hind oli 58 eurot ja 94 senti. Kolmandalt kohalt leiab seekord aga hoopiski Barbora e-poe, kus ostukorvi hinnaks kujunes 58 eurot ja 67 senti. Grossi Toidukaubad, kus ostukorvi hind on 59 eurot ja 31 senti, leiab seekord neljandalt kohalt. Siiski tuleb arvestada, et võrdlusest puudus jahutatud broilerifilee. E-Prisma kauplus on 59 eurot 41 senti maksva ostukorviga kiirelt Grossi toidupoele järele võtnud.