CO2 kvoodi hind on langenud ligi 50 protsenti, riigil jääb saamata kümneid miljoneid

«Mis me [riigieelarvesse] planeerisime, oli pisut üle 261 miljoni euro. See on arvestatud 66-eurose ühiku hinnaga ehk kui hind jääb aasta keskmisena 54 euro kanti, siis see laekumine on kuskil 215 miljoni euro juures, sõnas kliimaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Annika Varik ERRile, lisades, et veel on siiski vara öelda, kas kvoodi madal hind püsib terve aasta.