Leedu president: BaltCapi juhtum on tee puhastumisele

«Õppetund on hea, aga mõnikord on kasulik õppust võtta, sest nagu keskkonnateemadel, kui ei oleks Grigeo skandaali, võiksime kõik teeselda, et kõik on korras, et Kura sääre (Kura lahe – BNS) reostust ei ole. Aga kui sellised skandaalid tekivad, tähendab see ennekõike, et me puhastume, märkame, mida on meis halba, märkame kuritegusid,» ütles Nausėda neljapäeval Vilniuse raamatulaadal ajakirjanikele.