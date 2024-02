Advokaat selgitab: inkassod lähevad finantsinspektsiooni järelevalve alla – mida see tegelikkuses tähendab?

Rahandusministeerium on välja töötanud eelnõu, mis hakkab seadusena reguleerima Eesti inkassofirmade tegevust. Eestis tegelevad inkassofirmad erinevate võlgade sissenõudmisega ja/või võlanõuete ülesostmisega. Meediast on ka läbi käinud arvamused ning artiklid, mis heidavad inkassofirmadele ette, et nad ei tegutse alati õiguspäraselt. Nimelt on inkassofirmadele muu hulgas ette heidetud, et võlgade sissenõudmisel survestatakse võlgnikku liialt ning võlgade sissenõudjad ei arvesta võlgnike huvidega, samuti on esinenud etteheiteid, et inkassofirmad lausa nõuavad aegunud võlgade tasumist. Finantsinspektsioon on teinud analüüsinud inkassoturgu, millest järeldati, et praegusel kujul toimiv inkassoturg vajab täiendavat järelevalvet. Seega otsustati, et on vaja luua uus seadus, mis reguleeriks seaduse tasemel Eesti inkassoturgu.