Eestlased käivad raha kulutamas enim Lätis, Soomes ja Hispaanias

«Inimesed on koroonaaegsest reisihäbist üle saanud ning hakanud taaskord muretult reisima, millele viitavad välismaal tehtud kaardiostude arvu suurenemine ning kaudselt kindlustuse kahjuteadete arv, mis on taastunud COVIDi-eelse tasemeni,» ütles Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen. «Sunnitud kodukontoriperioodist on tänaseni säilinud trend teha kaugtööd mõnest hea kliimaga riigist, mis seletab Hispaania, aga ka Itaalia populaarsust. Hispaania pole armastatud sihtkoht mitte ainult talvel, vaid ka suvel.»

Eelmisel aastal sooritatud ostude arv näitab, et Eesti elanikud käisid Lätis sagedamini kui Leedu elanikud. Lätis tehtud ostude poolest on Eesti elanikud teisel kohal, Leedu omad aga üheksandal. Leedu elanike kõige sagedasemad sihtpunktid olid möödunud aastal Saksamaa, Valgevene, Poola, Prantsusmaa ja Itaalia. Läti elanike meelissihtkohad aga Saksamaa, Poola, Hispaania, Leedu ja Rootsi.

Et võõrsil juhtuda võivate võimalike viperuste osas meelerahu säiliks, soovitas Hakiainen enne välismaale minekut kindlasti kontrollida, kas pangakaardi kuutasu sees on ka reisikindlustus, ning jälgida, et see oleks piisava kattega nii ettearvamatute ravikulude, kaotsi mineva pagasi kui ka vastutuskindlustuse osas. Võõrsil internetipanka minnes ei soovita Hakiainen tasuta avalikku internetti kasutada, kuna just avalike ja turvamata võrkude kaudu on võimalik väga lihtsalt sooritada pangakaartide ja -kontodega seotud pettusi.