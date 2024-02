Uuring ⟩ Koguni 89 protsenti tarbijatest toetavad energiasõltumatust

EY uuringust selgus, et ainult 15 protsenti tarbijatest on rahul oma energiakulude praeguse tasemega ning vaid 35 protsenti on kindlad, et suudavad järgmise kolme aasta jooksul oma energiakulud katta. «Need tingimused tekitavad turul nõudluse vahendite ja teenuste järele, mis võimaldaksid inimestel kulusid stabiliseerida ning oma energiakasutust aktiivsemalt juhtida, et raha kokku hoida. Üldiselt loob see trend olukorra, kus tarbijad on energiaturul aktiivsemad ning püüavad oma energiakasutusharjumusi ja -kulusid ise suunata,» kommenteeris EY Eesti partner.