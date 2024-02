Ineos Fusilier, mille tootmine peaks Austrias asuvas rajatises algama 2027. aastal, on Ineos Grenadieri veidi väiksem versioon.

Ratcliffe teatas, et Fusilier on saadaval kahes versioonis, täiselektriline mudel ja teine mudel, millel on nii generaatoriga töötav aku ja kütusepaak.