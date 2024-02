Kinnisvaramaakler selgitab: Millal peab kinnisvara müügilt tulumaksu maksma?

Tulumaksu ei pea maksma kuni 2500-ruutmeetrise krundiga aiamaja või suvilat müües – seda tingimusel, et see on omanikule kuulunud vähemalt kaks aastat. Oluline on ka suvemaja või aiamaja kasutamise eesmärk just suvilana, mitte alaliseks elamiseks. Hooneühistu liikmelisuse, sealhulgas garaažide võõrandamisest saadud kasule tulumaksuvabastus ei kehti.

«Pärandina või kingitusena saadud vara, olgu see siis korter, maja või maa, ei kuulu maksustamisele. Juhul kui pärija või kingi saaja soovib selle siiski edasi müüa, tuleb tasuda tulumaks, välja arvatud juhul, kui päritud või kingitud vara kasutatakse kuni müügini elukohana,» kirjutab Korpenkov.

Kui tulumaks on vaja siiski maksta, tuleb see tasuda müügist saadud tulult ehk ostu- ja müügihinna vahelt.

Näiteks kui osteti kinnistu hinnaga 100 000 eurot ja müüdi see 150 000 euro eest, tuleb 20-protsendine tulumaks tasuda 50 000 euro suuruselt tulult.

Kui müüja suudab tõendada vara parendamiseks tehtud kulud, on õigus need maksustatavast tulust maha arvata. Maha võib arvata ka notaritasud, riigilõivud ja maakleritasud. Näiteks kui osteti kinnistu 100 000 euro eest ja müüdi 150 000 euro eest, aga korteri parenduskulud ja muud kulud – renoveerimistööd, notaritasu, riigilõiv ja maaklertasu – on kokku 25 000 eurot ning need on tšekkidega tõestatavad, on maksustav tulu vaid 25 000 eurot.

Tulu peab tuludeklaratsioonis ise deklareerima. Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitades on näha, et mõned väljad on eeltäidetud andmetega, mis maksu- ja tolliameti (MTA) hinnangul on seotud kinnisvara müügiga. Kui deklaratsioon sisaldab teavet kinnisvara kohta, mille müügilt ei pea makse maksma, tuleb seda deklaratsioonis ise muuta. Kui deklaratsioon ei sisalda teavet kinnisvara kohta, mille müügilt on siiski vaja maksu maksta, tuleb need andmed käsitsi sisestada.