Lauri Laats: meretuuleparkide doteerimine tühjendab maksumaksja rahakotti

«Maismaatuuleparkide rajamine on märkimisväärselt odavam ja kiirem ning arendajad on avaldanud valmisolekut need ka riigi dotatsioonideta välja ehitada. Kui maismaatuulepargid planeeritud mahus välja ehitada, suudame katta väga suure osa Eesti aasta keskmisest elektritarbimisest. Mere- ja maismaatuuleparkide rajamine toimugu võrdsetel alustel ning dotatsioonivabalt. Tehnoloogia on niivõrd palju arenenud ja tuuleparkide rajajate teadlikus tõusnud, et maksumaksja ei pea seda kinni maksma,» ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Lauri Laats.

Laatsi sõnul peaks Eesti energiaportfell olema võimalikult mitmekesine, et suudaksime tagada elanikele stabiilse ja soodsa hinnaga elektri. «Riik peaks esmajoones keskenduma sellele, et kiirendada maismaatuuleparkide rajamise protsessi ja kõrvaldama takistused. Lisaks tuleb lisaraha suunata võrguühendustesse, et toodetav elekter jõuaks võimalikult suures mahus tarbijateni ja inimesed ei peaks ekstreemsete ilmastikuolude tõttu päevi elektriühenduseta olema,» rääkis ta.

Lauri Laats lisas, et kui peaks üldse tulema kõne alla meretuuleparkide rajamine, siis alles pärast maismaavõimsususte väljaehitamist, kuid eelnevalt tuleks teha põhjalik analüüs, millist mõju avaldab see kalade ja lindude rändele ning kalandussektorile. «Meretuuleparkides toodetavast elektrist jõuab mandrile vaid väike osa. Tegemist on enamjaolt ekspordile suunatud projektiga ja enne, kui meil ei ole Eestis tagatud varustuskindlus, ei peaks me riigina sinna vahendeid suunama,» märkis Keskerakonna aseesimees.