Eksperdid: kliimaseaduse väljatöötamine käib kiirrongi kiirusega, aga see ei tohi muuta kinnisvara inimestele kättesaamatult kalliks

Valitsus soovib 2024. aasta kevadeks valmis saada kliimaseaduse eelnõu, mille eesmärk on hoida kontrolli all Eestis kasvav süsinikuheide. See ei ole üksnes euroliidu nõue, vaid ka üha enamate inimeste ning ettevõtete mure keskkonna jätkusuutlikkuse pärast. Kinnisvara- ja ehitussektoris on seda muret igati teadvustatud ja juba mõnda aega tagasi võetud kasutusele rahvusvaheliselt tunnustatud ja üle 20 aasta tagasi välja töötatud laiapõhjalised keskkonnasäästlikkuse sertifitseerimise raamistikud (näiteks BREEAM või LEED).