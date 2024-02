Luminor: Eesti ehituses on põhi saavutatud

«Hoonete ehituse mahud on jätkuvalt madalad, olles ajas tagasi lausa seitse aastat, 2017. aasta tasemetel. Vahemikus 2018–2021 on ehituse mahud olnud 10 protsenti kõrgemad ning 2022. aastal ehitati isegi 20 protsenti rohkem. Kukkumine on olnud märkimisväärne. Arvestades meie olemasolevate elamute suhtelise nõrka kvaliteeti ja soovi vähendada energia kadusid, renoveerides vanu hooneid ja ehitades uusi, ei saa öelda, et ehituse mahud oleksid olnud liiga kõrged,» kommenteeris Uusküla.