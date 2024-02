ÜLEVAADE ⟩ Milliseid krediitkaarte meie pangad pakuvad

SEB panga määratud tagasimaksega krediitkaartide puhul on minimaalne krediidilimiit 300 eurot (Gold-krediitkaardi puhul 1200 eurot) ning maksimaalne limiit kliendi ühe kuu netosissetulek. Krediit on panga sõnul intressivaba mõlemal kuni 45 päeva ning kui maksad kasutatud krediidi täies mahus tagasi järgmise kuu 15. kuupäevaks, siis intressi ei arvestata. Lisatingimusteks on tasuta kaardi väljastamine (v.a Platinum ja Pildikaart), täiendavate sissemaksete puudumine, tasuline sularaha väljavõtmine ning teenustasud, mis lähevad kõik kasutuslimiidi arvestuse.