Mis on Eesti turul laineid lööv Prisma omabränd Coop?

Huvi omabrändi toodete vastu kasvatab eriti praegune majanduse olukord. «Näeme ka Eesti tarbijate käitumise pealt, et nõudlus soodsamate toodete järele on suurenenud. Eks alati on neid, kes eelistavad kindlat brändi, aga praegu on hea aeg proovida midagi uut ning hoida samal ajal raha kokku,» lisas ta.

Muudatus ei tekita tarbijates segadust

Küsimusele, kas Prisma Coopi brändi võib segi ajada Eesti samanimelise jaeketiga või vastupidi, vastas Teemu Kilpiä, et õnneks on Prisma kliendid piisavalt nutikad ja tunnevad Prisma Coopi tooted kergesti ära. Nagu varemgi mainitud, on Coopi bränd olnud Prisma lettidel juba väga kaua. «Tegemist on Coop Tradingu brändiga, mille nime ei saaks me isegi soovi korral muuta, nagu me ei saa muuta ka näiteks Änglamarki toodete nimetust. Oleme oma toodete päritolu osas täielikult läbipaistvad. Põhjamaise Coopi kaubamärgi lugu räägitakse igas poes ning kõik tootepakendid sisaldavad korrektset infot päritolumaa kohta,» kinnitas Kilpiä.

