Kas konkurendid vaatavad pealt? Tele2 soovitab ligi 77 000 kliendile sobivamat paketti

Nimelt muutuvad tehnoloogia arengu ja suurema kasutajate hulga tõttu teatud teenused ajas soodsamaks ning mobiilipakettidesse lisanduvad näiteks uue generatsiooni võrgud ja lisateenused nagu Mobiil-ID või viirusetõrje Bitdefender. Tavainimesel on rohkete pakettide keskel äärmiselt keeruline aru saada, kuidas hind kujuneb või kas see on õiglane.

«Seetõttu on meie jaoks oluline, et telekomid hakkaksid lõpuks lähtuma kliendi vajadusest, mitte ainult ettevõtte huvidest. Parim pakkumine ei peaks kliendini jõudma siis, kui ta on oma teenuse eest juba aastaid liiga palju maksnud, puhtalt seetõttu, et ta pole vahepeal teenusepakkujat vahetanud. Kahjuks näeme, et kliendi huvide eest seistakse valikuliselt ka pärast seadusemuudatust,» selgitas valdkonnajuht.

77 000 inimest saavad parema pakkumise

Kui teised operaatorid keskenduvad soovituste tegemisel vaid klientidele, kellel lõpeb tähtajaline leping, siis tõlgendab Tele2 seadust kõige kliendisõbralikumal viisil – soovitus sobivaima paketi osas tehakse kõikidele mobiiliteenuste klientidele, kes on ettevõtte teenuseid vähemalt aasta kasutanud.

Seega võivad Tele2 kliendid oodata tänavu ülevaadet enda tarbimisharjumustest ja soovitusi neile sobivate pakettide kohta. Teavitused lähevad välja enam kui 260 000 erakliendile ja sealjuures tehakse ligi 77 000 neist praegusest sobivam pakkumine, mis vastab nende tegelikule tarbimisele. «Jagame igale kliendile nende kasutusstatistika põhjal personaalseid soovitusi ja nõu e-maili, sõnumite ning kõnede teel. Kusjuures me teeksime seda ka siis, kui seadus meid ei kohustaks, sest soovime seista oma klientide heaolu eest. Näiteks eelmisel aastal vahetasid tänu meie soovitusele ligi 5500 klienti oma varasema paketi soodsama vastu,» ütles ta.

Murumaa sõnul võiks tegelikult iga telekomi ettevõtte klient mõelda, kas tema operaator on talle soovituse teinud ja kui pole, siis küsida: miks? «Telekommunikatsiooni ettevõtetel on väga palju andmeid, mida saame iga oma kliendi heaks tööle panna. Analüüs, mis on kliendile kõige parem lahendus, ja ka selle pakkumine, on ainuõige kliendisõbralik käitumine,» ütles ta.