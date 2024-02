Eksperdi rahanipid: saad riigilt tulumaksu tagasi? Vajuta pidurit

«Iga päev, mis see raha on veel teie pangakontol, saab selle panna teenima. Säästuhoius toob mõnes pangas kuni 2,5% ja tähtajaline üle nelja protsendi tootlust aasta baasil,» selgitab Bigbanki juht ning rõhutab, et kui kodupank nii häid protsente ei paku, siis tasub kindlasti ringi vaadata, sest hoiustada saab kindlasti ka pankades, kuhu te varem kunagi sattunud ei ole. «Eesti pankade puhul on tõsine lisaargument see, et kuni 100 000 euro suurused hoiused on riigi poolt tagatud ja nii ei pea oma investeeringu pärast grammigi muretsema,» lisab Pechter.