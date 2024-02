Teadlased: Rail Balticu tõttu on Eestis vaja tulevikus rohkem elektrit

Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane sõnas, et Eestis pole piisavalt avalikku arutelu riigi pikaajalise konkurentsivõime tugevdamise üle. «Arvestades juba teist aastat kestvat majanduslangust, on Eesti konkurentsivõime väga teravalt päevakorras. Kuigi räägitakse sellest, et muudatusi tuleb teha, ei ole riigi üldises arengusuunas ja konkreetsetes sammudes konkurentsivõime tõstmiseks kokku lepitud,» selgitas Varblane.