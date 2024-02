Tuntud Eesti lihatööstus saab uue juhi

Horm alustas Atria Eesti tegevjuhina 2012. aasta augustis ning Meelis Laande liitus müügi- ja turundusdirektorina sama aasta detsembris. Viimase 12 aasta jooksul on Atria ligemale kahekordistanud oma turuosa ning tõusnud arvestatavaks lihatööstuseks. Eelmisel aastal kasvas ettevõtte mahuline turuosa 22,4 protsendini, teatas ettevõte.

Laande sõnul on tal uue tegevjuhina kavas jätkata võetud kasvustrateegiat ning olla suunanäitaja nii tootearenduses kui ka uute tehnoloogiate kasutusele võtmises. «Turg on pidevas muutumises ja olen kindel, et suudame ka edaspidi olla kiired, tabamaks turutrende varakult,» lisas ta.