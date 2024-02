Rahvas valis läinud aasta mõjukaimaks ennetusteoks turvalisema ööelu projekti

Inimesed julgevad ööhaldjate poole pöörduda

Ööhaldjate teenuse juhi Marit Oja sõnul on positiivne, et inimesed juba teavad ööhaldjaid ja nende poole julgetakse ürituste ajal üha rohkem pöörduda. «Kõige rohkem küsivad ööelus osalejad meilt infot uimastite testimise kohta, kas ja mis hetkel hakatakse seda teenusena Eestis pakkuma. Selgitamist vajavad ka erinevad uimastitega seotud müüdid. Samuti käime peol ringi ja hoiame silma peal, et kõigil oleks hea olla, vajadusel suhtleme inimesega ning pakume abi ja turgutust,» selgitas Marit Oja ja lisas, et nende eesmärk pole olla n-ö turvamees ega kedagi peolt ära saata, vaid toetada inimesi, et nad suudaksid teha nii tervislikke otsuseid, kui on parasjagu võimalik.