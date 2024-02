EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Virulasest ettevõtja väiketraktor säästab pinnast

Eesti on juba kaks aastat elanud majanduslanguses. «Hinnasurve on suur, tunnetame majanduslangust ja kohaneme,» lausub Kokerov. «Ostjad uurivad hindu põhjalikult, võtavad palju erinevaid pakkumisi. Kasumimarginaal oli eelmisel aastal väiksem, aga ootame põnevusega, mis sel aastal majanduses juhtub.»

Tunnustus tiimile

Kokerov on pereinimene, tal on kolm last: seitsme-, viie- ja kolmeaastane. «Tegevust jagub, on nii jonni kui ka rõõmu,» kinnitab ta. Vabal ajal käib ta nii palju kui võimalik merel kala nõudmas, kuna on kutseline rannakalur.

Kokerov märgib, et EY konkursil nomineeritud olemine on tunnustus ettevõtte meeskonnale, et pingutusi on märgatud. Konkurss aitab ka ettevõtte tuntust kasvatada. «Oleme selles vallas mingis mõttes ikkagi üsna noor tegija,» arvab ta.

Nagu loo alguses juba öeldud, siis toodang värvitakse Kundas enamasti kolla-mustaks. Kokerovi sõnul on traktorijuhil hämaras eredavärvilist haaratsit või harvesteripead lihtsam märgata, nagu ka haagise poste. «Metsatraktorile saab tellida ka erivärvilahendust. Tihti valitakse suuremate masinatootjate värvilahendust, nagu John Deere, Ponsse või Rottne,» märgib Kokerov.

Rottne harvesterid on sinised nagu suvine taevas, John Deere’i värv on roheline, aga Ponsse toodab kollamusti masinaid.

Žüriiliikme kommentaar

Meelis Atonen

AS-i Tavid nõukogu liige

Marek Kokerov on tõeline self-made man ehk lihtsa vanaaegse ettevõtja võrdkuju. Selliseid ettevõtjaid oli eelmise sajandi üheksakümnendatel jalaga segada, sel sajandil on neid raskem leida. Umbes viisteist aastat tagasi mõistis tehnilise taibuga mees, et turul on väiketraktoritele mõeldud haagiseid puudu ning nende tootjaid veel vähem, otsustas tühja koha likvideerida. Nüüdseks on ettevõte edukas ja arenev ning selle omanikku võib julgesti kutsuda maa soolaks. Kundas on kindlasti tegu olulise ettevõtjaga, kes panustab ka kohalikku ellu.