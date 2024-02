EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Kadarbiku juht Veiko Pak: kõik algab müügist

Žüriiliikme kommentaar

Aavo Kokk. Foto: Erakogu/ EY.

Aavo Kokk

US Real Estate nõukogu esimees

Mäletan Veikot 1980ndate aastate algusest, kui mõlemad tegelesime orienteerumisega, Veiko palju kõvemal tasemel kui mina. Ikka ja jälle köitis mind tookord tema jooksustiil – keha rohkem ettepoole kallutatud kui teistel. Sellest õhkus võidutahet. Just samasugusena näen Veiko tegevust ettevõtluses: alustas kolmel hektaril, nüüd on 700, kasvatab aastas enam kui kümme miljonit kilo söödavaid juurikaid. Suure osa paneb ta hea pakendiga pudelisse või purki ja müüb tulemuse kasuliku hinnaga. Aasta põllumees 2022! Kadarbiku talu on perefirma, kus töötab kümme perekonnaliiget. Veiko on see mees, kes ambitsioonid ja tulemusi tagava teostamise kokku paneb. Nagu orienteerumises – võidab mitte see, kes kõige kiiremini jookseb, vaid see, kes kõik kontrollpunktid kõige kiiremini läbib. Õige teevalik on sama oluline kui kiire jooksmine!