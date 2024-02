Elutööpreemia laureaat Tiit Kõuhkna: minu unistus on elada saja-aastaseks

«Olen kogu aeg tahtnud suurelt mõelda. Minu eluunistus on, et pojad suudaks jätkata seda kõike, mida olen teinud,» märgib Kõuhkna.

Kui peale käin, et kas ta iseendale ka midagi soovib, siis kostab ettevõtja: «Olen elu lõpusirgel, oma sõbra Voldemar Kuslapiga räägin peaaegu iga päev. Me ei räägi mitte kunagi surmast. Volli on minust viis aastat vanem, aga kui teda vaatan, siis ta on nagu igiliikur, ta paneb võib-olla sajani välja. See ongi minu unistus – elada saja-aastaseks.»