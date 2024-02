EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Teadus ja sõda viisid Ranteloni Eesti elektroonikatööstuse tippu

Karl rajas koos kolme sõbraga õlletööstuse OÜ Vaat. Seal mõistis ta, et äri on see, mida ta teha tahab. Seejärel rajaski ta isikliku konsultatsiooniettevõtte OÜ Conmeo, kus tegutseb senini. See ettevõte tegeleb kaitse- ja julgeolekuvaldkonna toodete ning nendega seotud teenuste müügiga, lisaks pakub riigihangete konsultatsiooni.

Ehkki Eesti elektroonikatööstusel on praegu keerulised ajad, on Ranteloni toimetulekumudel ja julgeolekuolukord, mis kasvatab nõudlust nende toodete järele, neid kriisist säästnud.

«Uusi arendusi tellitakse ja see tähendab, et vähemalt aasta pärast on uus toode tootmises,» selgitab Taklaja. «See annab kindlust, et säilitame oma ettevõtte stabiilsuse.»

Žüriiliikme kommentaar Viljar Arakas. Foto: Erakogu Viljar Arakas EfTEN Capital AS Karl Taklaja on inspireeriv tegutseja, kellel on olemas kõik eduka ettevõtja tähtsamad omadused: vastupidavus ning innovatsioonile ja kasvule orienteeritus. Tema teekond OÜ-s Rantelon on olnud märkimisväärne – viie aasta eest otsusega liituda ettevõttega kuni praeguse aktiivse arendusdirektori ja kaasomaniku positsioonini. Rantelon on saanud elektroonikasüsteemide valdkonnas tipptaseme tunnusmärgiks, paistes silma oma innovaatilise loominguga. Ettevõte alustas akadeemilise spin-off’ina ning on nüüdseks üks Eesti edukamaid kõrgtehnoloogia ettevõtteid, sillutades teed akadeemia ja tegeliku ärimaailma vahel. Olen veendunud, et Karl Taklaja esindab kõike, mida EY Eesti aasta ettevõtja 2024 konkurss ootab. Žüriiliikmena soovin talle ettevõtja teekonnal jätkuvat edu ja meelekindlust.