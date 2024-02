Tallink maksab aktsionäridele üle pika aja dividende

Mõned Tallinki põhiliinid saavutasid eelmisel aastal häid tulemusi. Nõgene sõnul taastus kõige paremini Tallinna-Helsingi liin, kuid ka Tallinna-Stockholmi liinil on kasvav nõudlus. «Meie laevastiku kõige uuem liige MyStar on toonud just selliseid tulemusi, nagu lootsime, panustades oma esimese tegevusaasta jooksul ärisse märkimisväärselt,» lisas Nõgene.