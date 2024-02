Palgaralli raugemine tõotab laenuintresside langetamist

Kui veel paar kuud tagasi ennustasid analüütikud julgelt, et intresse hakatakse langetama juba kevadel, siis hiljutine Lähis-Ida kriisiga seotud logistikakulude järsk tõus on turgudel skepsist kasvatanud. Seetõttu on ka Eestis enamiku kodulaenude baasintress euribor liikunud viimastel nädalatel taas ülespoole. Teisipäeval teatas aga Euroopa Keskpank (EKP), et eurotsooni kollektiivne palgakasv on esimest korda viimase pooleteise aasta jooksul aeglustunud. Ametiühingute kollektiivselt kokku lepitud palgad, mis hõlmavad suurt osa Euroopa töötajatest, kasvasid 2023. aasta viimases kvartalis aastavõrdluses 4,5 protsenti, kvartal varem oli palgakasv aga rekordiline, 4,7 protsenti. Palga-inflatsiooni spiraalile võib seetõttu loota lõppu. Mullu oli kõrge hinnatõusuga kaasnenud palgakasv üks olulisematest teguritest, mis EKP hinnangul hinnakasvu vedas. Seetõttu otsivad EKP nõukogu liikmed selgeid tõendeid palgasurve leevenemise kohta, enne kui hakatakse intressimäärade langetamist kaaluma.