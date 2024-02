SEB võlakirjadele joosti tormi

Väärtpaberite emiteerimise tulemusel sooviti kaasata 500 miljonit eurot, mis on mahu poolest vaid poole vähem kui viimasel Eesti valituse võlakirjade emiteerimisel. SEB grupp ise on krediidi reitingult A+ tasemel S&P hinnangul, mis on samaväärne Leedu valitsuse ratinguga. Emiteeritud võlakiri ise sai kaks kohta madalama BBB+ hinnangu, peamiselt seetõttu, et tegu on allutatud võlakirjaga ehk ettevõtte likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete täielikku rahuldamist.