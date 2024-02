Elron: jaanuaris reisis rongiga üle poole miljoni reisija

2024. aasta jaanuaris sõitis Elroni reisirongidega rohkem kui 607 000 reisijat, mis on aasta varasemast viis protsenti enam. Kui üldiselt jätkab rongireisijate arv Eestis kasvu, siis Tapa – Tartu – Valga/Koidula suunal on see alates 2. jaanuarist reisirongidele kehtestatud ajutiste kiirusepiirangute tõttu vähenenud.