Kärt Siilats: ettevõtjate kannatusvõime ja kogutud puhvrid hakkavad otsa saama

Olete konkursi žüriis esimest korda. Milliste ootustega osalesite ja kas need ootused täitusid?

Ootasin, et näen huvitavaid ja edukaid Eesti firmasid, mis muidu võib-olla silma ei jääks, ning sisukat debatti toredate žüriiliikmetega teistelt elualadelt. Need ootused said kuhjaga täidetud.

Millised olid üllatused?

Väga meeldiv üllatus oli näha mitut tugevat ettevõtet väljastpoolt Tallinna. Samuti seda, et põllumajanduse ja reaalse tehnoloogilise tootmisega on Eestis endiselt võimalik üles ehitada korralikke ettevõtteid, millel on originaalne omatoodang ja tugev turundus, mitte allhange.

Oli ka positiivselt üllatav näha, kui tugevalt Eesti firmade tooted Ukrainas sõja võitmisesse panustavad.

Kas ettevõtjate valik peegeldab majanduse trende?

Esmajoones pigem geopoliitilisi kui majanduse trende. Aga muidugi vaatasime ka majanduse hetkeolukorra nurga alt – võib-olla pisut konservatiivsemalt ja rohkem kasumlikkusele rõhku pannes kui enne, samas kasvuvõimalusi unustamata. Samuti hindasime jätkusuutlikkust ka keskkonna ja ühiskondliku heaolu perspektiivist.

Kuidas suudavad ettevõtjad muutunud keskkonnaga kohaneda?