«Kui aasta alguses sõlmisime Rail Baltica põhitrassi esimese ehituslepingu Harjumaal, siis nüüd jõuame ehitusega ka Rapla maakonda. Täna Kohila vallas sõlmitud ehituslepingud rohkem kui 16 kilomeetri põhitrassi ehitamiseks on juba arvestatav maht ning see näitab ilmekalt meie raudteearenduse kasvavat küpsust,» ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Ta nentis, et Eesti ehitusettevõtetel on suur huvi Rail Baltica hangetes osalemise vastu ning konkurents on tihe. «Sel aastal jõuame lepingute või ka juba reaalse ehitustegevuseni veel ligikaudu 50 kilomeetril Rail Baltica põhitrassist,» märkis ta ja tunnustas ka koostööd kohalike omavalitsustega: «See on Rail Baltica raudtee elluviimisel kriitilise tähtsusega.»