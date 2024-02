EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Jobbatical tüürib ükssarviku kursil

Ronaldi sõnul on nende jaoks kasutajakogemus prioriteet. Karoli võrdleb seda taksoteenusega.

«Enne Bolti ja Uberit istusid taksosse ning polnud oluline, kas masin oli määrdunud või juht ebaviisakas, sest keegi ei küsinud sinu arvamust. Samamoodi on ka immigratsiooniprotsessiga – inimesed visklevad advokaatide ja riigi vahel, neil on hästi raske, kuid nende arvamus ei huvita kedagi,» kirjeldab ta. «Meie küsime inimese arvamust igal sammul. Teise riiki kolimine peab olema sama lihtne kui lennureisi broneerimine. Seni on see olnud vaev, higi ja valu.»

Selle probleemi raskust on kogenud ka Jobbaticali kollektiiv, kes on rahvusvaheline ja teinud läbi ümberasumise protsessi erinevatesse riikidesse. «Nad on need valud ise läbi elanud ja tahavad seda parandada, sest nad teavad, kui rõve see on,» lausub Ronald.

Ettevõttes töötab inimesi 26 eri rahvusest ja kaugtöö on nende jaoks norm. Nii on Saksa müügijuht hispaanlane, kes räägib puhtalt saksa keelt ja oli intervjuu ajal hoopis Tallinnas. Hispaania müügijuht on soomlane, kes räägib puhtalt hispaania keelt. Kõik nad on maailmas laiali. Inimesed võivad töötada seal, kus tahavad, kontoris käima ei pea.

Turuliidri koht terendab