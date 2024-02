Puidutöösturid Venemaalt toodud kaubast: JOKK-skeeme on raske läbi hammustada

«Probleem ei ole suur, aga see on olemas,» ütles EMPLi tegevjuht Henrik Välja. «Lisaks ebaausale konkurentsile, mida tunduvalt soodsama hinnaga Venemaa päritolu puit võimaldab, on see ka sügavalt ebaeetiline teguviis, mida liit ja liitu kuuluvad ettevõtted tugevalt taunivad,» lisas ta.

JOKK on lühend väljendist «juriidiselt on kõik korrektne». See tähendab käitumist, mis on küll seaduslik, kuid läheb vastuollu ühiskonna moraalinormide või seaduse esialgse mõttega.

Seetõttu teeb EMPL tihedat koostööd MTAga, edastades infot nii konkreetsete juhtumite kohta, kus ettevõtetele on pakutud kahtlase päritoluga puitu, kui ka erinevate skeemide kohta. Näiteks: kui tuua Valgevenest aiamaja detailid, millest 98 protsenti on sealne puit ja lisada koormasse mõned kruvid, on sisuliselt tegemist JOKK-skeemiga, mida on vaid dokumente kontrollides väga raske läbi hammustada.

«Sanktsioonide eesmärk on takistada ressursside jõudmist Venemaale, mida ta kasutab sõjapidamiseks Ukrainas,» ütles MTA tollikorralduse osakonna tollikuulekuse juht Valeri Rauam.

Kaubavahetus Venemaaga on luubi all

«Suhtume kaubavahetusse Venemaaga teravaima tähelepanuga, kahtluste korral küsitleme vedajaid, võtame ühendust väliskolleegidega, et saada rohkem infot konkreetse ettevõtte ja selle saadetise kohta jne. Kui aga dokumendid on korras ja kaup vastab dokumentidele, peab toll selle läbi laskma, sest õigusriigile kohaselt saame lähtuda vaid jõustunud normidest. See ei tähenda aga, et me ei suhtuks mis iganes rahaliste vahendite Venemaale viimisse teravaima tähelepanelikkusega. EMPLi tähelepanu juhtimine sanktsioonide mõttele ja selle eetilistele aspektidele on väga oluline,» lisas ta.

11. juulil 2022. aastal jõustusid Euroopa Liidu sanktsioonid, mis keelavad Venemaa ja Valgevene päritoluga puidu ja puittoodete sisseveo ELi.

Äripäev kirjutas täna, et Eesti ettevõtja Igor Izraeljan ostab Venemaalt puitu, ta teeb seda Usbekistani kaudu. Ettevõtja sõnul ei olnud ta teadlik, et puit pärineb Venemaalt.