EY aasta ettevõtja nominent ⟩ DefSecIntel muudab maailma paremaks ja ohutumaks paigaks

Jaanus Tamm alustas ettevõtlusega juba ülikooli ajal ning proovis kätt meditsiinitarkvaraga, peamiselt seetõttu, et tema ema on arst. Aasta aega matemaatikaõpinguid ülikoolis viis ta kokku IT valdkonnast sõpradega. Ta õppis ka pangandust enne, kui läks üle majandusse. Siis avastas ta enda jaoks wireless sensor networks’i ehk asjade interneti.

Tamme ja tema paari sõpra köitis see väga, kuid ainsad, kes olid toona valmis tehnoloogiaga kaasa tulema, olid piirivalvurid. Nad arendasid Eesti piirivalvuritele esimese prototüübi ja sellest saigi alguse Tamme tegevus kaitsevaldkonnas. Uusi ideid tuleb aga realiseerida uues kohas ja nii loodi DefSecIntel.

Tamm nimetab end loomult lahendustele orienteeritud võimaluste otsijaks. Ta on järjekindel ja energiline ega anna kunagi alla. Seda peab ta oma karjääris võtme­teguriks.

Juhina annab Tamm alluvatele tegevusvabaduse. «Lepime kokku, mida on vaja saavutada, kuid mina ei ütle, kuidas tarkvara kirjutada või kruvikeerajat hoida. On ju nii, Paul?» küsib ta möödaminevalt kolleegilt. «No kui sa nii ütled,» vastab Paul.

Selleks, et firmat kasvatada, on vaja töötajaid juurde. Aasta lõpuks plaanib Tamm meeskonda kahekordistada, eriti on vaja tarkvara-, riistvara- ja mehaanikainsenere. Kiire kasvu ajal on ettevõttejuht muutunud uute inimeste suhtes ettevaatlikuks.