SEB ekspert annab nõu: kuidas edukalt säästa?

Oluline on eesmärk

Kui soovite koguda erinevate asjade jaoks, on oluline, et teil oleks konkreetne säästueesmärk ja teaksite kindlalt, miks ja millist summat soovite säästa. Jagage see summa kaheteistkümne kuu jooksul võrdseteks osadeks ja lisage see koos teiste kuludega oma eelarveplaani. Näiteks, kui soovite koguda aastalõpu pidustusteks 300 eurot, siis tuleb eesmärgi saavutamiseks iga kuu kõrvale panna 25 eurot.

Samuti on oluline, et säästmiseks seatud eesmärk oleks realistlik ja rahaliselt jõukohane, sest ainult nii on seda ka päriselt võimalik saavutada. Kui peate pidevalt säästmiseks plaanitud summa tõttu paljudest enda jaoks olulistest kulutustest loobuma, siis võib see tekitada stressi ja pingeid igakuises eelarves. Seetõttu on oluline oma plaanid regulaarselt üle vaadata ning neid vastavalt oma võimalustele ja elustiilile kohandada. See aitab tagada, et säästmine ja finantskindlustunde kasvatamise teekond oleks jõukohane.