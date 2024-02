Ehitusmaterjalide tootja Wolf Group laienes Saksamaale ja müüb äri Venemaal

Wolf Group Deutschland GmbH asutamine on strateegiline samm ettevõtte positsiooni tugevdamiseks nii kohalikul turul kui ka Euroopas tervikuna, teatab ettevõte. Wolf Group Deutschland GmbH asub Melles, Osnabrücki piirkonnas. Tegevdirektoriks on pikaaegse kogemusega Melanie Beinker-Wahl.

Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver on veendunud, et tänu uuele ettevõttele saab tootebränd Penosil Saksa turul kindlamini kanda kinnitada. «Meil on usk, et suudame Penosili antud piirkonnas müüa, et tooted oleksid ehitusproffidele hõlpsalt kättesaadavad. Enesekindlust lisab ka suurepärane tagasiside BAU 2023 ehitusmessilt.»

Saksa turg on küll küllastunud ja väga konkurentsitihe, kuid Wolf Groupi eelis on innovatiivsus ja kaasaegne tooteportfell. Lahendusepõhine kategoriseerimine aitab klientidel valida sobiv toode konkreetsesse kasutuskohta, alates akendest ja ustest kuni katuste, fassaadide, sanitaarruumide ja põrandateni. Penosili viimane arendus oli Euroopa esimene ECO-sari, mis on mõeldud jätkusuutlikuks ehituseks.

«Wolf Groupil on 2024.aastaks ambitsioonikas laienemisplaan,» sõnab Peeter Tohver. „Euroopa Liit, Ühendkuningriigid ja Šveits moodustavad juba praegu 76 protsenti Wolf Groupi käibest. Võimsalt on tõusmas ka Põhja-Ameerika,» kinnitab Peeter Tohver. «Oleme avamas Hispaanias Pürenee poolsaare esimest ehitusvahu tehast, muutes sellega kogu piirkonna ehitussektorit,» avalikustab Tohver järgmise laienemisetapi.

Wolf Group tähistab tänavu oma 30. juubelit.

Venemaa äri on müügis

Septembris kirjutas ERR, et Wolf Groupil on endiselt Venemaal tehas, kus toodetakse ehitusvahtu. Firma juhid ei soovinud toona ERR-ile olukorda kommenteerida ja tulevikuplaane avaldava.

Nüüd teatas ettevõtte kõneisik Postimehele, et Venemaa tehas on müügis. «Wolf Groupi Venemaa äri on juba pikemat aega müügis. Sealne üksus töötab kuni investori leidmiseni autonoomsena,» teatas ta.