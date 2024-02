Krüptoga teenitakse suuri kasumeid: kuidas saadud tulu deklareerida?

Tulumaksuseaduse kohaselt on krüptoraha vara, mille müügi- või vahetustehingutest saadud kahjusid ei ole lubatud arvesse võtta, st teenitud tuludest maha arvata. Tulud kuuluvad deklareerimisele ka siis, kui virtuaalvääringu teenusepakkuja juurest ei ole väljamakseid pangakontole tehtud. Need on aastast aastasse levinud väärarusaamad, millele toetudes on osa investoritest põhjendanud, miks pole tulu teenitud ning see on deklareerimata jäetud.