Swedbank: tarbimine näitab taastumise märke, kuid tööpuudus suureneb

«Ostujõu vähenemine viis juba ülemöödunud aasta teises pooles langusesse ka eratarbimise mahu. Kuna eratarbimine on ligi pool sisemajanduse kogutoodangust (SKT), on selle vähenemine meie majandust tugevalt mõjutanud. Ukraina sõjapõgenikud on Eestis küll täiendav tarbimisjõud, kuid nende arvu suurenemine aasta jooksul meie eratarbimise muutust väga palju ei mõjuta,» lausus Mertsina pressiteates.