Ettevõtjad taunivad osaühingute ja maksupetturite vahele võrdusmärgi panemist

Rahandusministeeriumi plaan hakata arutama võimalusi, kuidas eelarveaugu täitmiseks seada erinevaid piiranguid ja nõudmisi väikestele äriühingutele, muuhulgas näiteks maksustada osaliselt osaühingu omanikele makstavad dividendid sotsiaalmaksuga, seada ülempiir teatud kuludele, tekitab EVEA hinnangul ebaõiglust ega anna riigile oodatud tulemust. Ministeerium ei ole seni esitanud mingeid analüüse, kui palju riigi hinnangul on jäänud ettevõtjatelt makse saamata ning kui palju loodetakse uute survemeetmete abil kokku koguda.

«EVEA ootab rahandusministrilt ka selget seisukohta – kui palju riigi arvates osaühingute omanikud peaksid iseendale töötasu ja riigile tulu- ja sotsiaalmaksu maksma. Kuna planeeritavate muudatuste aluseks olevaid analüüse ei ole ettevõtjatele tutvustatud ja ettevõtlust koordineeriv minister Tiit Riisalo rõhutas, et ettepanekute arutamine on algusjärgus ja edaspidi tuleks kaasata ka ettevõtjad, siis loodame, et rahandusministeerium ei jaga eelarve puudujääki lihtsalt ettevõtjate arvuga ning ei kehtesta igale ettevõtjale kohustuslikku töötasu,» märkis EVEA president Ille Nakurt-Murumaa.