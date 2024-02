Energiakriis näib olevat selleks korraks läbi. Gaasi börsihind on selle aasta algusest odavnenud juba veerandi võrra, 24 euroni megavatt-tunni eest. Euroopa hoidlad on gaasi 65 protsendi ulatuses täis, energiapuudust karta pole ning maailmaturu hindade langust järgides lubavad ka Eesti gaasimüüjad odavamaid pakkumisi. Kuna järsult on kukkunud ka süsinikuheite hind, saab elektrit toota senisest odavamalt ka fossiilkütustega. See pärsib elektri hinna tõusu aegadel, mil tuul ei puhu ja päike ei paista.