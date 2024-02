Viaplay teatas teisipäeval, et Viaplay suletakse Eestis ning alates 22. märtsist 2024 muudetakse Viaplay tellimus Go3 (AS TV Play Baltics) tellimuseks. Endiselt saab vaadata samu spordisündmusi, mida sai vaadata Viaplays, Go3 «Extra Sport» paketi vahendusel. Kuupõhise paketi hind on endiselt 12,99 eurot.