Vaatamata hinnatõusule inimesed puhkusest ei loobu

«Praeguses majandusolukorras tundub, et koomale tõmmatakse igalt poolt mujalt, aga mitte puhkuse- ja elamusreiside arvelt,» ütles Go Traveli tootejuht Jane Laurisoo. Kuigi prognoositakse, et reiside ja lennupiletite hinnad tõusevad veelgi, loodetakse stabiliseerumist käesoleval aastal.