GRAAFIK ⟩ Z-põlvkond eelistab looduslikele teemantidele hoopis laboris kasvatatud vääriskive

«Enamikul minu sõpradest on kõigil laboris kasvatatud. Ma arvan, et see on kooskõlas minu elustiiliga, aga ka majanduslike võimalustega,» ütles Philadelphias elav 28-aastane õpetaja Haley Farlow ajakirjale Fortune. Tema sõnul on hind tema jaoks oluline, aga ta ei soovi ka tekitada koormust Maale ega ka ekspluateerida mäetööstuses töötavaid inimesi.