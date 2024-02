Idufirmade töötajad teenisid Eesti keskmisest kaks korda kõrgemat palka

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et nagu ka teistes sektorites, on idusektoris töökohtade arv mullu mõnevõrra langenud. «Võrreldes aasta algusega on töötajate arv langenud umbes 4 protsendi võrra, mis on üsna ootuspärane, arvestades praegust majandusseisu ning ettevõtjate soovi hoida käivet ja kasumlikkust. See ongi äriliselt igati mõistlik ning idusektor ei erine siinkohal kuidagi tavamajanduse ettevõtetest,» ütles Peeterson.