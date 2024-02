Maaelukomisjon: põllumeestel oli rekordlangus, likviidsusprobleemid on tõsised

Maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse sõnul tuleb leida põllumeeste likviidsusprobleemile lahendus koostöös finantsasutustega. «Siin on oluline roll nii Eesti pankadel kui ka Maaelu Edendamise Sihtasutusel (MES). Pangad peaksid leidma paindlike lahendusi, et ettevõtted saaksid edasi toimida ning MES peaks vajadusel meetmeid ümber disainima vastavalt hetkel valitsevale keerulisele olukorrale, sest neil on head teadmised sektoris toimuvast,» lisas ta.

Maaelukomisjoni aseesimees Rene Kokk ütles, et põllumehed ootavad valitsuselt konkreetseid meetmeid ja kiiret sekkumist kujunenud olukorras sektori abistamiseks. «Regionaalministril on aeg näidata, et ta on ka põllumajandusminister ning tunneb valdkonda ja tegeleb lahenduste leidmisega,» sõnas Kokk.