Microsofti Balti piirkond sai uue juhi

Polupani hinnangul on Balti piirkonna peamisi mureküsimusi just küberturvalisus. «Microsofti tehnoloogiad aitavad kogu maailma valitsustel kaitsta oma elutähtsat taristut, tuvastades, analüüsides ja tõrjudes küberrünnakuid. Et aidata reageerida sagenevatele küberrünnakutele, jälgib Microsofti digiohtude analüüsikeskuse meeskond pidevalt küberruumis toimuvaid sündmusi, et tuvastada ja tõrjuda NATO liikmeid ohustavat tegevust. Kogemused on näidanud, et agressorriigi korraldatud küberrünnakud on suunatud peamiselt energia-, vee- ja muu elutähtsa taristu vastu. Sellegipoolest peavad igas suuruses ettevõtted olema tähelepanelikud ja igasuguste ohtude suhtes vastupidavad,» toonitas ta.